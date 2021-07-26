В Калинковичском районе нетрезвый водитель перевернулся на легковушке - пострадали 3 человека

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три человека, в том числе 9-летний мальчик, пострадали в ДТП в Калинковичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 25 июля примерно в 17.55 на подъезде к деревне Ужинец. 43-летний водитель "Фольксвагена", который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения и к тому же лишен прав, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате травмы получили водитель и пассажиры легковушки - 36-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенка везли без детского удерживающего устройства, уточнили в ГАИ. Пострадавших госпитализировали в Калинковичскую центральную райбольницу.

Всего же за минувшие выходные в Гомельской области в дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 5 человек. Так, в воскресенье в Гомельском районе, предположительно, нетрезвый 34-летний водитель "Вольво" ехал по деревне Рудня-Телешовская, не учел скорость и состояние проезжей части, выскочил за пределы дороги и врезался в бетонный столб ЛЭП. С травмами мужчину доставили в больницу.-0-