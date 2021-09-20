В Каменецком районе бесправница врезалась в придорожное дерево, есть пострадавшие

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе бесправница съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево, есть пострадавшие. Об этом информирует в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"19 сентября около 17.00 в деревне Дубовое Каменецкого района 33-летняя бесправница, жительница района, за рулем "Пежо" на закруглении дороги выбрала небезопасную скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в придорожное дерево", - рассказали в МВД.

В результате ДТП водитель и пассажиры 34 и 33 лет, жители Каменецкого района, с травмами госпитализированы.-0-