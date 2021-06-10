10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе мужчина нашел в погребе пистолет ТТ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел в деревне Угляны. Брестчанин наводил порядок в погребе во дворе дома родителей супруги. Во время работы наткнулся на пистолет с обоймой, но без патронов. О находке мужчина сообщил в милицию.

"Пистолет лежал в опилках, которые насыпали для утепления погреба. Он был завернут в носок и хорошо смазан. С виду пистолет в хорошем техническом состоянии. Пригодность его к стрельбе определят эксперты", - добавила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук.

По факту добровольной выдачи оружия в Каменецком РОВД проводят проверку.-0-