В Каменецком районе работник вывез с предприятия 336 рулонов пищевой пленки

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе работник предприятия похитил крупную партию упаковок с пищевой пленкой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Директор организации сообщил в Каменецкий РОВД, что с предприятия пропало 56 таких упаковок. Сумма ущерба составила около Br2,4 тыс.

Сотрудники ГБЭП установили: вечером 53-летний работник заехал на парковку предприятия на личном автомобиле. Забрал на складе 336 рулонов пищевой пленки в упаковке, затем погрузил их в полуприцеп своего минивэна и покинул территорию организации. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество, которое хранил дома.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Статья предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до трех лет лишения свободы.-0-