В Кировском районе нашли заблудившегося в лесу мужчину

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС нашли заблудившегося в лесу мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасателям 22 сентября в 15.19 поступило сообщение о необходимости поиска мужчины, заблудившегося в лесу возле деревни Борки Кировского района Могилевской области. Для проведения поисков были задействованы спасатели, сотрудники милиции и лесхоза. В 16.53 мужчина был обнаружен в лесу работниками МЧС. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, следует изучить правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, кроме того, теряются и дети. "Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства. Подробнее о правилах читайте в разделе "Будь готов!" или лайфхаке "Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала", - добавили в МЧС.-0-