В Клецком и Каменецком районах нашли двух потерявшихся грибников

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерявшиеся в Ляховичском и Каменецком районах грибники найдены, сообщили БЕЛТА в МЧС.

29 августа в 22.18 спасателям поступила информация: в районе деревни Медведичи Ляховичского района заблудился мужчина. "Со слов матери потерявшегося, 29 августа около 09.00 ее сын 1975 года рождения отправился в лес за грибами и не вернулся домой. Средств связи с собой у него не было. После самостоятельных поисков, не принесших положительного результата, женщина обратилась в МЧС", - уточнили в ведомстве.

Были задействованы спасатели, представители РОВД, лесхоза, поисково-спасательный отряд. "31 августа в 09.08 гражданин был обнаружен местным населением на остановочном пункте возле деревни Заельня Клецкого района Минской области (23 км от места жительства). В медицинской помощи не нуждался", - добавили в МЧС.

В 22.30 31 августа спасателям сообщили, что в районе деревни Великий Лес Каменецкого района потерялся мужчина 1969 года рождения. "Он поехал к родственникам в деревню Великий Лес, оставил легковой автомобиль во дворе и около 17.00 отправился в лес за грибами", - отметили в ведомстве.

"1 августа в 01.51 потерявшийся был найден поисково-спасательным отрядом в лесу. В медицинской помощи не нуждался", - подчеркнули в МЧС.-0-