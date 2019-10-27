В Клецком районе двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Клецком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Половковичи Клецкого района поступило вечером 26 октября. В результате пожара погибли хозяин 1948 года рождения и находившийся в гостях мужчина 1974 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

Пожары со смертельным исходом за минувшие сутки произошли также в Березовском районе Брестской области и Быховском районе Могилевской области. В обоих случаях погибли хозяева жилых домов, где произошло возгорание.-0-