В Клецком районе сотрудники ГАИ задержали домушника

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ задержали правонарушителя, который оказался причастен к краже, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники межрайонного отдела ГАИ дежурили на территории Клецкого района Минской области. В вечернее время они обратили внимание на автомобиль, двигавшийся по полевой дороге. На включенные проблесковые маячки водитель не отреагировал и продолжил движение, съехав на вспаханное поле. Когда водитель понял, что скрыться на автомобиле не удастся, он бросил авто.

После осмотра машины на лобовом стекле были обнаружены следы удара головой. На брошенном транспортном средстве "Мазда" были установлены номера от автомобиля ВАЗ. В салоне сотрудники ГАИ обнаружили различные вещи и орудия взлома. После этого на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

На следующий день мужчина был задержан. Им оказался 30-летний житель Клецкого района, который уже ранее был судим за хищение. Помимо этого, была установлена его причастность к краже из хозяйственной постройки и сарая в деревне Гусаки Клецкого района Минской области.

Мужчина задержан в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь и водворен в ИВС. Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениям.-0-