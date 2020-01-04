В Кличевском районе ребенок отравился неизвестной жидкостью

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Дмитриевка Кличевского района ребенок отравился неизвестной жидкостью, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Могилевской области.

"2 января семья должна была отмечать день рождения младшего сына: ребенку исполнилось два года. Трагедия случилась около 17.00. Женщина и двое старших детей находились в комнате, младший был на кухне. Ребенка привлекла бутылка с неизвестным содержимым, которое он попробовал", - сообщили в ведомстве.

Мать ребенка быстро отреагировала на крик малыша и вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию районной, а затем Могилевской областной детской больницы. Состояние ребенка остается тяжелым.

Остатки неизвестной жидкости изъяты для судебно-химической экспертизы, которая поможет установить, чем именно отравился ребенок.-0-