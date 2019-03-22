В Климовичах две девушки избили восемь соседок по общежитию

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области устанавливаются обстоятельства грабежа и хулиганств в общежитиях учебных заведений, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Климовичским районным отделом СК расследуется уголовное дело в отношении двух девушек - им 17 и 18 лет. "Они проживают в общежитии одного из учебных заведений Климовичей. Вечером 3 февраля после распития спиртного они по надуманным поводам избили поочередно восьмерых девушек, проживающих в этом же общежитии. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц)", - проинформировала Анастасия Лавринович.

Подобный случай произошел и в Кличеве. "По данным следствия, с апреля по ноябрь 2018 года двое 17-летних парней в общежитии одного из учебных заведений Кличева периодически отнимали продукты у сверстника. Действия сопровождались угрозами применения насилия, которые подкреплялись нецензурной бранью. Под страхом возможной расправы потерпевший никому не сообщал о случившемся", - рассказала Анастасия Лавринович. Кличевским районным отделом СК в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч.2.ст.206 УК (грабеж, совершенный группой лиц с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Позже между данными соучастниками преступления произошел конфликт. "В январе 2019-го один из них ночью в общежитии с двумя товарищами совершил хулиганские действия с особым цинизмом в отношении второго. По данному факту в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц)", - сообщила официальный представитель.

Как отмечают правоохранители, во всех случаях подозреваемые желали продемонстрировать свое физическое превосходство над потерпевшими и унизить их. "Следователи напоминают молодым людям, что циничные шутки, физическое и моральное насилие над сверстниками могут повлечь за собой уголовную ответственность и наказание вплоть до лишения свободы", - подчеркнула Анастасия Лавринович.-0-