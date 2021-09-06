В Климовичах пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и попал в аварию

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвого водителя задержали в Климовичах, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники ГАИ Климовичского РОВД при несении службы на улице 50 лет СССР обратили внимание на автомобиль "Митсубиси", водитель которого неуверенно ехал по дороге. Поданный сигнал об остановке мужчина проигнорировал и попытался скрыться за пределами города, выключив свет фар. На одном из закруглений дороги он не справился с управлением и машина съехала в кювет.

Задержанным оказался 35-летний житель Витебска. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление автомашиной в нетрезвом виде. Как отметили в УВД, с возвращенным после пересдачи водительским удостоверением ему придется расстаться, только уже на пять лет.-0-