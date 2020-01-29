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29 января 2020, 20:33

В Кобрине пьяный пассажир набросился с кулаками на инспектора ДПС: возбуждено уголовное дело

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине пьяный пассажир с кулаками набросился на сотрудника Госавтоинспекции, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел накануне. Примерно в 17.20 инспектор ДПС ОГАИ Кобринского РОВД остановил автомобиль. За рулем был 43-летний местный житель, у которого, как выяснилось позже, не было водительского удостоверения. Его пассажир (владелец авто), накануне отметивший свое 33-летие, посчитал ситуацию несправедливой. Мужчина вышел из машины и начал оскорблять инспектора, а затем перешел к более активным действиям: стал хватать милиционера за форму, оторвал погон и нарукавник куртки. Помощь инспектору оказали очевидцы - сотрудник МЧС и водитель такси.

Экспертиза выявила в крови дебошира 1,7 промилле алкоголя. Кобринский РОСК возбудил уголовное дело по ст. 364 УК. Мужчина задержан.

В МВД отметили, что случаи, когда граждане оказывают активное сопротивление стражам правопорядка, не редкость. В том же Кобрине летом прошлого года неоднократно судимый гражданин ударил участкового в лицо, за что сел на полтора года. Плюс ему было назначено принудительное лечение от алкоголизма.

В начале сентября 2019-го в Витебске сотрудники ГАИ остановили машину с нетрезвой компанией, включая водителя. Нарушители пытались откупиться, предлагали $200. Когда же поняли, что это бесполезно, один из них достал из бардачка нож. Утихомирить его пришлось с помощью наручников. Один из инспекторов получил поверхностный порез руки, другой - удар ногой в область грудной клетки. В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении в суде Первомайского района Витебска.

По данным главного управления собственной безопасности МВД, в 2019 году было возбуждено более 260 уголовных дел по подобным фактам, в том числе 54 - за сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок (ст. 363 УК), 194 - за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции (ст. 364), 16 - за оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369). Пострадавшими чаще всего были инспекторы ГАИ, участковые, сотрудники подразделений Департамента охраны.-0-

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