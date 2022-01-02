В Кобрине столкнулись две легковушки, одного водителя вытаскивали спасатели

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине в ночь на 2 января произошла авария, водителю легкового автомобиля Peugeot 306 потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о ДТП по ул.Интернациональной, 89А, поступило уже за полночь: столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Peugeot 306. В последнем оказался заблокирован водитель. К месту вызова выехали работники пожарной аварийно-спасательной части №1 Кобринского районного отдела по ЧС и службы взаимодействия.
Оказавшись на месте, они увидели, что пострадавший находился в сознании. "Он был зажат поврежденными конструкциями кузова. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента мы деблокировали его", - рассказал начальник караула капитан внутренней службы Павел Гателюк.
С травмами различной степени тяжести спасенный 23-летний мужчина госпитализирован.-0-