В Кобринском районе менеджера по продажам подозревают в присваивании денег клиентов

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе 25-летнего менеджера по продажам подозревают в присваивании денег клиентов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В августе прошлого года в Кобринский РОВД обратился 36-летний директор одной из крупных торговых фирм, которая занимается продажей растений. Мужчина обнаружил недостачу денег на балансе предприятия. Оперативники выяснили, что с января по июль 2021 года менеджер по продажам, принимая заявки на поставку саженцев голубики, просил заказчиков внести предоплату, а в качестве расчетного счета предоставлял номер своей карты либо родственников и знакомых.

"Директор фирмы заметил, что количество полученных заказов и поступивших на счет предприятия денег не совпадают, и обратился к правоохранителям. Фигурант совершил мошеннические действия в отношении девяти человек. Менеджер причинил общий ущерб на сумму более Br40 тыс.", - рассказали в МВД.

В отношении мужчины Кобринским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.-0-