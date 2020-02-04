В Кобринском районе мужчина обгорел, пытаясь растопить баню

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе мужчина получил ожоги, пытаясь растопить баню газовым баллончиком для розжига, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Случай произошел сегодня ночью в деревне Октябрь. Житель Минской области 1991 года рождения весте с женой находился в гостях у знакомого. Мужчина решил разжечь печь в бане с помощью газового баллончика, но уронил его. От удара газ начал выходить из баллончика и воспламенился. Загорелась и одежда на пострадавшем. При ее тушении мужчина получил ожоги I-II степени рук, лица и голеней. Супруга вызвала медиков. Около 4 часов утра пострадавшего госпитализировали в Кобринскую центральную районную больницу.

Строения и имущество при пожаре не пострадали.-0-