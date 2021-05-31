В Кобринском районе мужчина упал в резервуар на бывшем складе нефтепродуктов

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал в подземный резервуар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Несчастный случай произошел 30 мая в деревне Завершье. На территории бывшего склада хранения нефтепродуктов мужчина 1987 года рождения упал в неэксплуатируемый подземный пустой резервуар глубиной 6 м. Под его ногами обрушились железобетонные плиты перекрытия, после падения пострадавшего присыпало грунтом.
Работники МЧС спустились вниз, деблокировали мужчину, подняли на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Его госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая ЧМТ, травма живота и позвоночника".
Обстоятельства происшествия выясняются.-0-