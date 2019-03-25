Житель Мостовского района утонул во время рыбалки на Немане

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе на рыбалке утонул местный житель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Житель агрогородка Лунно отправился на рыбалку утром 22 марта. Домой он так и не вернулся, родственники забили тревогу. "К поискам подключились водолазы Мостовской спасательной станции. На берегу Немана была обнаружена удочка. 23 марта в нескольких метрах от берега было обнаружено тело 58-летнего мужчины", - рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД. Все обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что в том месте берег резко обрывается, практически сразу глубина достигает более трех метров.
Это второй случай гибели на воде с начала года в Гродненской области. 2 января на озере Локно в Гродненском районе провалился под лед и утонул мужчина 1967 года рождения.
В областной организации ОСВОД напомнили, что во время школьных каникул родителям стоит еще раз повторить детям правила безопасного поведения, предостеречь их от игр вблизи воды.-0-
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