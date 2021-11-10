10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В комбикормовом цеху ОАО "Агрокомбинат Скидельский" произошел пожар. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

9 ноября в 18.26 в результате срабатывания сигнализации "Молния" было обнаружено возгорание в помещении переработки зерна на четвертом этаже восьмиэтажного здания комбикормового цеха на территории ОАО "Агрокомбинат Скидельский" в городе Скидель на ул.Промышленная. В результате огнем повреждено лакокрасочное покрытие бункера дробилки. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-