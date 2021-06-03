В компрессорном цехе предприятия в Бресте было превышение ПДК по аммиаку

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на СП "Санта Бремор" ООО в компрессорном цеху было превышение предельно допустимой концентрации по аммиаку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Спасателям 2 июня около 7.00 поступила информация о сработке системы аппаратно-программного комплекса непрерывного контроля качества параметров окружающей среды в аммиачной компрессорной в Бресте. Во время разведки работники МЧС выявили, что внутри компрессорного цеха имеется превышение ПДК по аммиаку. Показания прибора были 48 мг/куб.м при норме 20 мг/куб.м. За пределами аммиачной компрессорной превышений ПДК не выявлено.

Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется.-0-