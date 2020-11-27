В Копыльском районе возбудили уголовное дело за оскорбление участников митинга в поддержку мира

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Копыльского района возбудил в отношении 38-летнего местного жителя уголовное дело об оскорблении должностных лиц Копыльского районного исполкома и Совета депутатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

По материалам дела, подозреваемый 19 августа в социальной сети к информации о проведенном накануне в городе митинге в поддержку мира, безопасности и спокойствия в ходе акции "За Беларусь!" разместил комментарий оскорбительного содержания в отношении должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов.

Ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Копыльский районный отдел Следственного комитета.-0-