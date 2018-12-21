В Кореличском районе горел гараж мастерских сельхозпредприятия

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Утром 20 декабря горел гараж мехмастерских сельхозпредприятия в агрогородке Малюшичи Кореличского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило от сторожа хозяйства. На место были направлены пожарные расчеты.
"Горел один из семи гаражей в здании мастерских 1980 года постройки. Пожар был оперативно потушен, бойцы МЧС не дали ему распространиться на соседние помещения", - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.
В результате пожара повреждено оборудование и инструменты, находившиеся в гараже, закопчены стены. Наиболее вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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