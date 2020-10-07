В Кореличском районе совершено разбойное нападение на семью

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По факту разбойного нападения в Кореличском районе возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Около 1.00 6 октября группа неизвестных через окно проникли в один из домов в Кореличском районе. Нападавшие избили 46-летних супругов, связали им руки и ноги и уложили на пол. Также нападавшие ударили и связали 13-летнюю дочь хозяев. Добычей злоумышленников стали драгоценности, $3,1 тыс, а также Br5 тыс.

"Следователи осмотрели место происшествия. Изъяты необходимые следы, назначен ряд экспертиз", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовое дело по ч. 2 ст. 207 УК (разбой). Виновные устанавливаются.-0-