Фото из архива
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичском районе на пожаре в жилом доме погибли двое мужчин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Могилевского областного управления МЧС.
Пожар в жилом доме в агрогородке Белая Дуброва произошел ночью 7 ноября. В нем погибли хозяин 1967 года рождения и находившийся в гостях мужчина 1970 года рождения.
Из-за возгорания частично уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.-0-