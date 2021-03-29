В "Козловичах" пресекли незаконную схему ввоза товаров

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" пресечена противоправная схема ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии сыра и мясной продукции, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Пять грузовиков, принадлежащих российским фирмам-перевозчикам, следовали из Польши в Россию. Один автомобиль, в котором по документам находились рулоны алюминиевой фольги, благополучно прошел таможенный осмотр через инспекционно-досмотровый комплекс. После возвращения фуры на стоянку к нему подъехали четыре машины на российской регистрации, таможенный контроль которых еще не проводился.

Спустя небольшой промежуток времени "Мерседес" направился к выезду с территории пункта пропуска. Таможенники вернули автомобиль на повторный осмотр. В этот раз на сканограмме ИДК были четко видны довложения отличного от заявленного в документах товара. При дальнейшем таможенном досмотре из грузового отсека извлекли крупную партию дорогостоящих сортов сыра, мясной продукции, а также органические и минеральные удобрения, запрещенные к ввозу пестициды.

Общее количество незадекларированного товара составило порядка 2,8 тыс. единиц, а вес - около 1,6 т. Товар изъят до решения суда. По предварительной оценке, его общая стоимость оценивается в Br145 тыс. Брестская таможня проводит проверку.-0-