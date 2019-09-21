В Кричевском районе при пожаре женщина получила ожоги более 90% тела

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричевском районе Могилевской области при пожаре пенсионерка получила ожоги более 90% тела, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"20 сентября в 13.37 поступило сообщение о возгорании сарая на территории частного домовладения в д.Хатиловичи, - рассказали в МЧС. - Жена хозяина, 1953 года рождения, на пожаре получила ожоги 93% тела. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ее в Кричевскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии".

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены сарая и имущество.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.-0-