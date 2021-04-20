20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе в поле сгорел трактор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"19 апреля в 17.07 поступило сообщение о загорании трактора МТЗ-3522 ОАО "Друть-Агро" при проведении сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Большое Зубово Круглянского района Могилевской области. В результате загорания трактор уничтожен", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.-0-

Фото Могилевского областного управления МЧС