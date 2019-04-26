В Слуцком районе фура насмерть сбила велосипедиста

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сегодня около 7.40 на 330-м км автодороги Р43 Кричев - Бобруйск - Ивацевичи 42-летний водитель автопоезда в деревне Калита Слуцкого района сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. В результате происшествия 59-летний местный житель от полученных повреждений скончался на месте, рассказала Татьяна Белоног.

Следственно-оперативная группа осмотрела место трагедии, назначила ряд экспертиз, устанавливаются очевидцы. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом происшествии, просят обратиться в Слуцкий РОСК.

Слуцкий районный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса).-0-

Фото УСК по Минской области