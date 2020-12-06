В Лельчицах спасатели помогли вытащить руку пятилетнего мальчика из батареи

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах спасатели помогли достать руку пятилетнего мальчика, которая застряла в батарее, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о том, что у ребенка застряла рука в батарее отопления, поступила в службу спасения 5 декабря в 10.19. Работники МЧС при помощи ручного ГАСИ Holmatro освободили руку мальчика. Состояние ребенка удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Похожая ситуация произошла в Витебске. Там у ребенка в батарее застряла нога. Спасатели, используя подручные средства (растительное масло), помогли вытащить ногу.-0-