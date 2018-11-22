В Лельчицком районе мужчина угрожал пистолетом возлюбленной: возбуждено уголовное дело

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лельчицкого района возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством с использованием пистолета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Девушка сообщила в дежурную часть Лельчицкого РОВД, что мужчина угрожал ей пистолетом. Была начата первоначальная проверка и назначена баллистическая экспертиза. Однако проверку приостановили, поскольку потерпевшая написала заявление, что не хочет привлекать его к уголовной ответственности.

Материалы изучила прокуратура Лельчицкого района. Выяснилось, что в деревне Марковское недалеко от магазина мужчина в состоянии алкогольного опьянения словесно и при помощи пневматического пистолета угрожал девушке убийством. Тем самым склонял ее к тому, чтобы она продолжила поддерживать с ним личные отношения. Чтобы подтвердить свои угрозы, мужчина не менее трех раз выстрелил у нее над плечом. Девушка в тот момент думала, что выстрелы произведены из боевого оружия, поэтому опасалась за свою жизнь и здоровье.

В прокуратуре она пояснила, что не желает привлекать мужчину к ответственности, так как опасается мести со стороны него и членов его семьи. Также стало известно, что сельчанин неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения. Прокурор посчитал, что потерпевшая не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы. В результате прокуратура отменила постановление о приостановлении проверки. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ст.186 УК (угроза убийством). Расследованием займется Лельчицкий районный отдел Следственного комитета.

Как пояснили в прокуратуре, основанием к возбуждению уголовного дела послужило то, что поведение мужчины затрагивает существенные интересы государства и общества, к которым относятся здоровье, жизнь и безопасное существование граждан. В соответствии с ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса производство по такому уголовному делу за примирением сторон во время предварительного следствия прекращению не подлежит.-0-