В Лепеле при купании серьезно пострадал подросток

27 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепеле подросток получил серьезные травмы во время пляжного отдыха, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Происшествие случилось 24 июля. Компания из четырех несовершеннолетних отдыхала на берегу реки Улла в Лепеле. Парень, которому в этот день исполнилось 15 лет, решил нырнуть в реку с обрыва. Не рассчитав свои силы, молодой человек ударился о песчаный берег реки. Рыбачивший неподалеку очевидец вызвал скорую медицинскую помощь. Подросток госпитализирован.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, Лепельский РОСК проводит проверку.-0-