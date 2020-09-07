В Лепельском районе 18-летний парень с девятиклассником дважды обокрали почтовое отделение

7 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепельском районе два подростка похитили на почте около Br1,8 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Крупная сумма была похищена молодыми людьми за два раза. В первый раз работницы почты подумали, что просто ошиблись с подсчетами, а после второго случая также не смогли понять, как исчезли из кассы деньги. Несколько усложнило раскрытие преступления то, что в отделении почты не было видеокамер. Вместе с тем сотрудники уголовного розыска Лепельского РОВД все же смогли изобличить злоумышленников.

Как оказалось, инициатором кражи стал 18-летний житель райцентра, уговоривший местного знакомого девятиклассника помочь ему. Пока старший из подельников всячески отвлекал работников почты, другой ловко вытаскивал из кассы купюры. Украденные деньги ребята успели потратить. Теперь за свои действия им предстоит ответить в соответствии с Уголовным кодексом.-0-