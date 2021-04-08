В Лепельском районе в аварии с тремя автомобилями погиб пассажир

8 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Лепельском районе столкнулись 3 автомобиля, есть погибший. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебской области.

Сегодня около 9 утра на трассе Минск - Витебск 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с Nissan, за рулем которого находился 53-летний лепельчанин. Затем Volkswagen столкнулся с автомобилем Renault, который двигался во встречном направлении. В результате аварии 36-летний пассажир Renault погиб. 51-летний пассажир Volkswagen госпитализирован.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, Следственного комитета и комитета судебных экспертиз.

Витебская госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен быть предельно внимательным и собранным. Не превышать скоростные режимы, соблюдать требования дорожных знаков и следить за дорожной обстановкой. Следует помнить, что от аккуратного вождения зависит жизнь всех участников дорожного движения.-0-