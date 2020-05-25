В Лиде легковушка влетела в столб и дерево: водителя выбросило из салона

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Лиде легковушка влетела в столб и дерево: женщина-водитель погибла. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около половины шестого утра на улице Машерова в районном центре. Audi под управлением 33-летней женщины двигалась в сторону улицы Фурманова. На прямом участке дороги она не стравилась с управлением: легковушка вылетела с дороги, столкнулась со столбом, деревом и перевернулась.

"Женщину выбросило из салона автомобиля. Водителя с травмами доставили в реанимацию. В больнице она скончалась", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.-0-