В Лиде на пожаре погибла пожилая женщина

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают в Лиде на месте пожара, в котором погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило сегодня в 5.38 от соседей. Пожар уничтожил крышу и перекрытия дома. Погибла проживающая в нем 89-летняя женщина.

"Следователи вместе со специалистами ГКСЭ и сотрудниками РОЧС осматривают место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметила Инна Позняк. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте, где стоял телевизор. Планируется пожарно-техническая экспертиза.

По факту гибели женщины Лидский районный отдел СК проводит проверку.-0-

Фото УСК по Гродненской области