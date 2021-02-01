В Лиде неизвестные перекрыли ж/д пути бетонным столбом - милиция ищет очевидцев

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция Гродненской области обращается за помощью в раскрытии дерзкого преступления, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"29 декабря 2020 года машинист пассажирского поезда сообщением Гродно - Гомель увидел, что железнодорожные пути в Лиде перекрыты бетонным столбом. Он предпринял меры к торможению, однако столкновения избежать не удалось. Блокирование железнодорожных путей создало реальную угрозу жизни граждан. По счастливой случайности никто из пассажиров поезда не пострадал", - сообщили в милиции.

Пока преступление не раскрыто. Правоохранители обратились к общественности с просьбой: кто располагает хоть какой-либо информацией об инциденте, просят позвонить по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

"В последнее время в Гродненской области фиксировалось немало случаев блокирования железнодорожных путей. Как правило, делалось это с помощью проволоки", - отметили в милиции. По подобным фактам возбуждено 8 уголовных дел. По многим из них подозреваемые установлены.-0-