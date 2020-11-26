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26 ноября 2020, 10:13

В Лиде после употребления стеклоомывателя умер еще один мужчина

Фото УСК по Гродненской области
Фото УСК по Гродненской области

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели троих жителей Лиды, сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Утром 25 ноября в милицию поступило сообщение о гибели двух человек. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что вечером 24 ноября компания из четырех человек распивала спиртное. Когда алкоголь закончился, хозяин принес из гаража 4,5 л стеклоомывающей жидкости. Они все выпили и легли спать. Утром сожительница хозяина обнаружила тела мужчины и его матери без признаков жизни. Сама женщина и гость дома были госпитализированы, позже 51-летний мужчина скончался.

Следователи осмотрели места происшествия. Опрошены сожительница хозяина, гость, а также соседи. Назначены необходимые исследования. Предположительной причиной смерти стало отравление.-0-

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