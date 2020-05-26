В Лиде при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Фото Гродненского областного управления МЧС
26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Лиде при пожаре в пятиэтажке погиб 56-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Около полудня 25 мая в службу спасения Лидского района от дежурного милиции поступило сообщение о задымлении в квартире в Южном городке райцентра.
"Прибывшие подразделения спасателей вскрыли жилище на верхнем этаже пятиэтажки и приступили к ликвидации возгорания и поиску людей. В ванной комнате на полу был обнаружен погибшим хозяин 1963 года рождения", - сообщили в областном управлении МЧС.
Огнем поврежден ковер, закопчены стены и потолок в ванной комнате. Причины пожара устанавливаются. Обстоятельства гибели мужчины выясняют специалисты районного отдела Следственного комитета.-0-