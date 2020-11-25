В Лиде спасатели вынесли из горящей квартиры спящего хозяина

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде при пожаре в квартире сотрудники МЧС спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже по ул.М.Горького поступило в службу спасения 24 ноября около 16.30.

В жилой комнате на тлеющем диване сотрудники МЧС обнаружили спящего хозяина. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Как сообщается, после осмотра мужчину отпустили домой - в медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-