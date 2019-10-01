В Лиде такси сбило насмерть пешехода

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде такси на пешеходном переходе насмерть сбило пенсионера, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла ранним утром 30 сентября. Автомобиль такси под управлением 32-летнего мужчины ехал по улице Ленинской со стороны путепровода. В это время 81-летний мужчина переходил улицу на зеленый сигнал светофора. "Водитель отвлекся от управления, в последний момент заметил мужчину и начал экстренно тормозить, но избежать наезда не получилось", - отметили в ГАИ.

С серьезными травмами пенсионер был доставлен в больницу, где спустя пару часов скончался. По факту ДТП проводится проверка.-0-