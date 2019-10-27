В Лидском районе сын пытался помешать инспекторам ГАИ доставить отца на медосвидетельствование

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника ГАИ. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале СК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 26 октября около 13.55 сотрудники ГАИ в одной из деревень Лидского района заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Transporter. Во время его остановки и проверки установлено, что у 58-летнего водителя документов при себе не было, от него исходил запах алкоголя. Мужчине было предложено проехать для дальнейшего освидетельствования.

Во время движения сотрудников ГАИ подрезал автомобиль Audi под управлением 23-летнего сына водителя Volkswagen. Преградив дорогу, он пытался препятствовать доставлению отца на освидетельствование и совершил наезд на одного из сотрудников ГАИ. Ему причинены телесные повреждения.

С места происшествия мужчина скрылся, однако вскоре был задержан.

Следователи осмотрели место происшествия, а также автомобиль, которым управлял 23-летний мужчина, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъята запись видеорегистратора служебного автомобиля ГАИ.

Лидский районный отдел Следственного комитета в отношении 23-летнего мужчины возбудил уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).-0-