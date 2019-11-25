В Лиозненском районе легковушка вылетела в кювет из-за косули

25 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозненском районе легковушка съехала в кювет из-за выбежавшей на дорогу косули, пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 24 ноября около 16.00 на 25-м км дороги Лиозно - Бабиновичи. Водитель легковушки при появлении на проезжей части косули попытался объехать ее, но не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. Водителя с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-