В Лиозненском районе нашли почти 100 артснарядов времен войны

23 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозненском районе сельчанин нашел на поле артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Снаряды мужчина увидел около деревни Выдрея и сообщил в милицию. Приехавший на место расчет саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 обнаружил 97 артиллерийских снарядов калибра 45 мм.
Все находки были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-
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