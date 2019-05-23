В Лиозненском районе нашли почти 100 артснарядов времен войны

23 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозненском районе сельчанин нашел на поле артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Снаряды мужчина увидел около деревни Выдрея и сообщил в милицию. Приехавший на место расчет саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 обнаружил 97 артиллерийских снарядов калибра 45 мм.

Все находки были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-