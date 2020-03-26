В Лиозненском районе при пожаре погибла женщина

Фото Витебского областного управления МЧС
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Барсеево Лиозненского района при пожаре в частном доме погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла 25 марта. Сообщение о возгорании поступило в 21.55. Когда спасатели подъехали к месту вызову, дом был охвачен огнем. Частично обрушилась кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. На месте пожара обнаружили тело хозяйки дома - 92-летней пенсионерки.
Фото Витебского областного управления МЧС
По факту пожара проводится проверка, причина возгорания устанавливается.-0-