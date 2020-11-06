В Ляховичах завершено расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ляховичский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 31 августа этого года обвиняемый, являясь владельцем и лицом, который ответственен за техническое состояние автомобиля Opel Omega, допустил к его управлению свою 15-летнюю знакомую.

Ходовая часть автомобиля имела неисправность в виде установки на передней оси шин с разным рисунком протектора. Кроме того, одна из шин была неправильно установлена на колесный диск задней оси.

Девушка на этом автомобиле ехала по гравийной дороге одного из сельских населенных пунктов Ляховичского района со скоростью около 120 км/ч, при максимально разрешенной - 40. На закруглении дороги она не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась в автомобиле скорой помощи.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.318 (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им) УК. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину мужчина признал полностью. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-