22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе браконьеры застрелили косулю. Возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

На нелегальную охоту 31-летний местный житель и его 21-летний знакомый отправились вечером 9 октября. На мотоцикле они поехали в лес вблизи деревни Нетчин. Там им удалось застрелить косулю. Когда молодые люди возвращались с добычей, дорогу им преградили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Браконьерам удалось скрыться, однако позже они пришли с повинной.

Ляховичский районный отдел Следственного комитета признал мужчин подозреваемыми по ч.4 ст.282 (незаконная охота) УК. Причиненный природе ущерб оценен более чем в Br3 тыс. Сельчане его возместили в полном объеме.-0-