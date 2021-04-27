В Ляховичском районе сельчанин готовил почву под сев и нашел боеприпас

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе сельчанин нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Ляховичского РОВД позвонил житель деревни Коньки. Он рассказал, что готовил земельный участок под сев зерна и в 150 м от придомовой территории увидел похожий на снаряд предмет. На место происшествия выехала саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты пришли к выводу, что сельчанин нашел артиллерийский снаряд 45 мм.

Обследовав территорию, военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили. Найденный боеприпас уничтожен.-0-