В Любани объявлена в розыск 12-летняя школьница

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 12-летняя жительница Любани Ирина Деченя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

26 марта на автобусе она уехала из Любани в Минск. Вышла на ул. Свердлова (в районе ж/д вокзала) и ушла в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета: красно-бордовая зимняя куртка с капюшоном и темной опушкой, шарф такого же цвета, серая вязаная шапка, клетчатые светло-коричневые брюки с черными лампасами, черные ботинки с белой подошвой. С собой имеет рюкзак сине-белого цвета. Может кататься на общественном транспорте.

Если вам известно местонахождение девочки, просьба сообщить в Любанский РОВД по телефонам: 8 (029) 336-33-84, 8 (029) 507-85-98 или 102.-0-