В лобовом столкновении автобуса и легкового автомобиля водитель машины погиб

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП случилось сегодня около 15:50 на 7-м км автодороги Бороденки-Щекотово в Дрибинском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

По предварительной информации, 44-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ.

Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя иномарки. Мужчину доставили в больницу, однако там он скончался от полученных травм. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, ГАИ, спасатели, медики и эксперты.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств следователи возбудили уголовное дело.

В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (низкие температуры, гололед) ГАИ просит водителей учитывать это. На зимних дорогах значительно уменьшается сцепление с дорогой и как

следствие увеличивается тормозной путь. Правильный выбор скорости – гарантия безопасности участников дорожного движения.-0-