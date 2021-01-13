В Лоеве вынесли приговор рыбакам: два года лишения свободы, Br2,9 тыс. штрафа и конфискация авто

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Лоевского района вынес приговор по уголовному делу о незаконной добыче рыбы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Обвиняемыми по делу проходили двое мужчин. По данным суда, в ночь с 30 сентября на 1 октября 2020 года они в запретное время находились на Днепро-Брагинском водохранилище, в фонде запаса рыболовных угодий Лоевского района. В нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства они с использованием сетей и надувной лодки незаконно выловили 575 особей озерно-речной рыбы. Причинен вред окружающей среде в особо крупном размере - почти на Br17 тыс. Для перевозки добычи и запрещенных орудий рыболовства мужчины использовали два личных автомобиля.

Приговором суда напарники признаны виновными в незаконной добыче рыбы, повлекшей ущерб в особо крупном размере. На основании ч.4 ст.281 УК им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 100 базовых величин (1 БВ - Br29), или по Br2,9 тыс. каждому.

В соответствии с ч.1 ст.77 УК к обвиняемым применена отсрочка исполнения основного наказания на два года. В этот период они обязаны не менять свое место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, раз в месяц являться для регистрации в орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного. В свободное от работы и учебы время они должны выполнить общественно полезные работы в объеме 100 часов.

Кроме того, у обоих браконьеров конфискованы автомобили.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-