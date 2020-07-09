9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске милиционеры остановили авто с нетрезвым подростком за рулем, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В Логойский РОВД ночью поступило сообщение о том, что от бара по ул.Победы отъехало авто с нетрезвым водителем за рулем. Прибывшие сотрудники местных департамента охраны и ГАИ остановили авто с пьяной компанией. "Водитель, 17-летний житель Логойска, который не имел права управления авто, был пьян. В процессе задержания он оказал сопротивление сотрудникам милиции: не хотел выходить из машины, упирался, хватал правоохранителей за форму. Одна из нетрезвых пассажирок, 28-летняя жительница Логойского района, также вела себя вызывающе, оскорбляла сотрудников, не реагировала на замечания и отказалась проследовать в патрульный автомобиль. При этом она еще и распивала пиво", - рассказали в УВД.

На молодого человека было составлено два административных протокола: за нетрезвое вождение и неповиновение законным требованиям должностного лица. Девушка привлечена к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, неповиновение и оскорбление должностного лица.

Несмотря на юный возраст, водитель уже не единожды привлекался к уголовной ответственности: за хулиганство, злостное нарушение осужденным установленного порядка отбывания наказания и несколько раз за кражи. Он также имел несколько неоплаченных штрафов за административные правонарушения. Его спутница ранее к уголовной ответственности не привлекалась, но также имела несколько действующих административных взысканий.-0-